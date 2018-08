Segundo SOS para dos árboles en la Plaza de San Antonio

La foto de la izquierda, tomada el 31 de julio, se publicó en esta misma sección el 4 de agosto, con un pie de foto a modo de SOS para que no se dejasen secar estos dos sedientos árboles, que ya estaban manifestando claramente su desesperada situación por falta de riego, así como el resto de plantas y césped de la plaza. La foto de la derecha, tomada el 19 de agosto, refleja bien a las claras que la petición no fue atendida y que están en las últimas, ante la falta de sensibilidad de los responsables de su cuidado, que llegue una tormenta salvadora o un otoño lluvioso muy adelantado, por si tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. El maltrato humano y animal está castigado, ¿pero qué pasa con el vegetal?, ¿acaso las plantas no tienen vida?