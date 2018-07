Siguen los actos vandálicos en Pena Corneira

En otro de tantos actos vandálicos que ocurren en la calle Pena Corneira, los "animales", porque no se les puede llamar de otra manera, volteraron este bloque de piedra fijado al suelo. Todos los fines de semana los vecinos tenemos que soportar todo el alboroto que se produce en esta calle, donde además del tránsito de personas de la zona de los vinos se suma el ruido que sale de un antro de las inmediaciones que con una licencia de bar abre todos los días a partir de las diez de la noche hasta que le sale de las narices. Con el calor nos gustaría como en el resto de la ciudad dormir con las ventanas abiertas, pero es imposible. Estamos hartos de protestar y desde el Concello de Ourense no nos hacen ni caso. Y mira que estos destrozos le cuestan dinero a las arcas municipales. En vista de ello, tendré que poner aire acondicionado, pero le voy a reclamar a Concello el importe, porque no es capaz de garantizar mis derechos.