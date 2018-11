Normalmente as sinais de tráfico están para informar correctamente ós conductores.

Esta en concreto desinforma, porque xa fai tempo que as obras remataron e a circulación para os vehiculos pesados está aberta. Supoño que foi un esquecemento da empresa encargada do seu mantemento, aínda que é unha costume moi estendida a de deixar os carteis das obras ata que se pudran.