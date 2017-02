O pasado martes publicaba unha foto na que denunciaba que a sinal de prohibido acceder á entrada do colexio Irmáns Vilar dende a rúa Pena Trevinca, ó lado da pasarela do tren na estación de San Francisco, xiraba segundo a vontade de quen a movera, e en lugar de impedir a entrada aparecía volteada prohibindo a saída. Pois ben, xa está fixa, e esperemos que continúe así para non levar a erros. Por elo, grazas a quen corresponda.