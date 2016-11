As sinais de tráfico e indicadores de poboacións, a pesar de ser de metal, tampouco son eternas e tamén cumplen o seu ciclo, sen ter por elo que pasar a formar parte do patrimonio histórico. De cando en vez, os organismos competentes deberían repoñer as que en peor estado se atopen, como pode ser o concello de Coles no caso da que fai referencia a fotografía, pois non deixa en moi bo lugar a imaxe do municipio.