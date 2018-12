Situación de risco en Río Navea

Na rúa Río Navea número 31 existe un terreo que alberga unhas naves industriais en estado de derrubamento. No interior das naves hai centos de bidóns de latón que permanecen a intemperie por mor do derrubamento da cuberta da nave. O estado de corrosión dos bidóns, así coma o contido descoñecido dos mesmos supoñen un potencial perigo para a veciñanza da zona (a nave está situada nun patio de mazás ). Ao estar a intemperie, os bidóns poden acabar perforándose e filtrar o contido a terra, ou poden chegar a explosionar por efecto dun raio ou de calquera outro fenómeno atmosférico. Esta situación notificóuselle ao alcalde o 24.5.2018, mediante escrito asinado polo administrador da comunidade de veciños do edificio colindante (río Deva nº 1), a fin de que exercera as medidas oportunas para solventala. Logo de sete meses da entrega do escrito, non só non se recibiu resposta ningunha nin se tomaron medidas por parte do Concello, senón que a situación de potencial perigo se agravou, xa que as fortes precipitacións destes meses contribuíron a deteriorar máis o estado das naves.