Sofás viejos abandonados en un monte de Sandiás

A algunas personas, el cuidado del medio ambiente les trae al pairo y son capaces de echar, aunque sea en la finca del vecino o en un monte comunal, los muebles viejos que a ellos les sobran en casa. Eso se puede ver en el monte de Sandiás, concretamente en la pista que lleva a la ermita de San Benito, en las inmediacioneso del viejo depósito de agua. Parece que todavía hay gente que no se enteró de que tanto en el parque empresarial de Xinzo como en el de Vilar de Santos hay sendos puntos limpios a los que se pueden llevar todo este tipo de enseres o televisores, por lo que no cobran nada. Además, si una persona los cambia, quienes le venden el nuevo generalmente retiran el usado y son ellos mismos los que lo llevan al punto limpio. No seamos cerdos ni contaminemos el medio ambiente y, sobre todo, no le busquemos problemas a un vecino ni al Concello.