No entiendo mucho de electrónica ni de los problemas que pueden generar los tableros informativos de los autobuses municipales de Ourense, pero lo que no parece normal es que pasen más de dos semanas y esté sin arreglar el situado en la Praza Obispo Cesáreo, frente a la Alameda. Eso sí, nos desean feliz viaje, pero no sabemos a qué hora tendremos el viaje.