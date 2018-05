Termas sucias el Día das Letras Galegas

Coincidiendo con el buen tiempo que hacía el día festivo de las Letras Galegas, fueron muchas las persona que se acercaron hasta la zona termal de Ourense para relajarse dándose un buen baño en el agua caliente. Sin embargo toda su ilusión se vio truncada al llegar a las instalaciones, como las Pozas do Muíño, en la imagen, todas llenas de la suciedad acumulada por la crecida del río. Que están en una zona hermosa pero al mismo tiempo sensible como es la margen del Miño lo tenemos asumido, pero debemos estar atentos y buscarle una solución a este problema, pues el termalismo es el futuro del turismo en la ciudad y desde el Concello deberían poner un poco más de interés y no seguir dejándose llevar.