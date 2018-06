La terraza ocupa toda la acera en Oira

La ordenanza municipal de terrazas en la que se obliga a los establecimientos de hostelería a dejar espacio suficiente para que pasen los peatones no se cumple en gran número de negocios de Ourense, puesto que aprovechan toda la acera para llenarla de mesas y sillas. No tengo ninguna animadversión hacia ellas, al contrario, pero también me gusta que cuando voy por una acera no tener que bajarme de ella y circular por la carretera entre todo el tráfico, como me ocurrió en el caso de la imagen, junto a la playa de Oira.