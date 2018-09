Una cámara muy útil

En la foto podemos ver una cámara situada en el recientemente estrenado parque de la Alameda do Cruceiro. ¿A quién estará vigilando? Las respuestas pueden ser variadas y seguramente muy ocurrentes, pero la realidad lo que nos dice es que los responsables de comprobar el estado de este elemento de seguridad, que pondrían ahí para que vigilara algo, no está haciendo su trabajo y al final lo que tenemos es un elemento más en nuestra ciudad que no está funcionando como es debido.