Una ciudad que parece una cuadra

Panoramas como el de la imagen que se dio en la calle Río Navea, en A Ponte, se ven todos los días en la ciudad de Ourense. Yo no digo que no tengan culpa, que la tienen, las personas que bajan este tipo de desperdicios a la calle, algunos de los cuales no deberían ni llegar aquí, como las ruedas, y no avisan al Concello o no lo hacen en el día asignado. Pero culpo también al servicio de limpieza que pasa todos los días y no es capaz de hacer una simple llamada para que otros compañeros pasen a recogerlo para que nuestra ciudad no parezca una cuadra.