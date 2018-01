Uso y abuso del espacio público para terrazas en Carballiño

En Carballiño existe una ordenanza que obliga a los hosteleros a recoger las terrazas durante un mes a partir del 7 de enero para que se pueda proceder a la limpieza de las calles, y para que todos los vecinos podamos hacer uso del espacio que éstas ocupan el resto del año, lo cual es un abuso, ya que existen locales que tienen más terraza que metros el propio local. Las calles son de todos, no sólo de los hosteleros, por mucho que paguen por montar sus terrazas, de lo cual en realidad no tienen ellos la culpa, sino el Concello por permitirlo, a pesar de que algunos se pasan las ordenanzas por donde les da la gana y se ríen de todo y de todos, ya que no sólo siguen ocupando la calle,sino también los soportales que en estas fechas deberían servir para cobijar de la lluvia a los transeúntes, ya que esa es su auténtica finalidad.