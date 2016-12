Vallas que interrumpen el paso en A Saínza

Caminando por la calle de A Saínza he tenido que abandonar la acera y pisar el asfalto de la carretera, con el consiguiente peligro de atropello, ya que las vallas de las obras que están realizando en la ampliación del complejo hospitalario no permitían la continuidad por la acera. No está señalizado. No está habilitada zona de paso para los peatones. Continúo mi camino y a escasos metros del otro lado están retirando un vehículo que está delante de un vado. Me dirijo al policía local contándole lo expuesto y me contesta que presente un escrito en el Ayuntamiento. Me he quedado sin palabras.