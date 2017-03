Varias irregularidades en pocos metros en O Couto

La imagen está tomada a las diez de la mañana en la calle Zurbarán, en el barrio ourensano de O Couto. ¿Alguien observa alguna irregularidad? Explico la fotografía y que el lector determine cuántas se cometen. A la izquierda vemos una zona de carga y descarga ocupada por vehículos que no tienen por qué estar ahí ya que no están ni cargando ni descargando (es muy común pensar que por ser un vehículo comercial tienes ese espacio reservado. Y no es así, es solo para realizar carga y descarga). También vemos un furgón blindado que está en una zona marcada en amarillo (quizá hayan entendido que es zona reservada para vehículos amarillos). A la derecha de la fotografía vemos a un vehículo que viene a descargar productos para el supermercado. Al igual que el furgón, está aparcado en una zona con línea amarilla porque su sitio de descarga está ocupado, pero además la plataforma invade completamente el paso peatonal, carece de toda señalización y pone en peligro a los peatones e impide la correcta visibilidad a los conductores. Y además, el camión también ocupa el paso peatonal de la calle Picaso. ¿Alguien da más?