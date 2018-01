Verín necesita que le manden algún contenedor amarillo

Verín, calle Espido. Así luce este contenedor para depositar latas, briks y envases, creo que de color amarillo, pues parece que su origen se remonta a la noche de los tiempos. No estaría de más que ahora que la Excelentísima Diputación de Ourense tiene 480 contenedores nuevos, el Concello de Verín se dignase pedir alguno de ellos para renova su mobiliario. No debería resultar extraño ver a los vecinos depositar sus residuos con guantes y mascarillas, o directamente no depositarlos aquí y llevarlos para uno de orgánicos.