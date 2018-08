No parque dos Pulmóns, na rúa San Rosendo, no barrio de A Ponte, os veciños seguimos vendo como estes xardíns estanse morrendo por falta de coidados por parte dos servizos municipais. Aparte de seguir sin rego, a herba tamén está sen cortar, polo que me parece unha vergoña e unha discriminación, porque mentras aquí non se rega no novo parque da Alameda do Cruceiro a auga é a protagonista.