No alto das escaleiras que unen as rúas Xoán de Nóvoa con Nuño de Ousende hai un pequeno xardín cheo de maleza. O "curioso" desta situación é que toda a zona restante do xardín presenta unha imaxe coidada, pero este sector en concreto leva anos sen atenderse. Os veciños reclamamos un coidado igualitario de toda a zona verde desta rúa.