Una zona peatonal que no lo parece en el centro de Ourense

La relajación por el control de tráfico parece estar en todo su apogeo en la zona peatonal que conforman la rúa do Paseo, Lamas Carvajal, Fonte do Rei, y Cruz Vermella, espacio popularmente conocido como las inmediaciones del Padre Feijóo por su estatua ubicada en la plaza de Eugenio Montes. Son las cinco de la tarde y como pueden ver de zona peatonal no tiene nada, hay toda clase de vehículos aparcados en diferentes direcciones. ¿Serán todos de carga y descarga?