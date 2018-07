Alertan de la falta de limpieza de maleza en zonas de San Amaro

La formación socialista del Concello de San Amaro alertó sobre la "desidia" del equipo de gobierno para garantizar la limpieza de varias zonas del núcleo urbano en una época de alto riesgo incendiario. El PSOE aseguró que el campo de la fiesta, en el que la Xunta invirtió un total de 150.000 euros para su mejora, "atópase nun total estado de abandono". La portavoz del grupo, María Jesús Carrasco, declaró que "non é de recibo que pouco tempo despois as herbas estén invadindo un lugar no que se gastaron tantos cartos e que era o proxecto estrela dun alcalde en retirada".

La agrupación incidió en el alto riesgo en el que se encuentran muchas zonas, como casas abandonadas en la entrada del municipio "onde as silvas xa pasan por enriba dos tellados". Los socialistas piden al alcalde que "enmende mínimamente a súa mala xestión".