Alternativa Veciñal mantiene su rechazo a la RPT de O Carballiño y las cuentas

La formación política Alternativa Veciñal argumentó los motivos por los que su portavoz, Bernardo García, dio su voto negativo a la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo y a los presupuestos, ambos aprobados en pleno extraordinario el pasado miércoles. García destacó que el equipo de gobierno "preferiu o apoio do PP" para sacar adelante unas propuestas "que nada se diferencia das que faría Argimiro Marnotes, portavoz popular", asegurando que lo único que le preocupa es "non mover as cousas a un ano vista das eleccións". La agrupación critica que no tenga en cuenta un acuerdo que buscaba la remunicipalización de los servicios, alegando que de la cuantía total de estos presupuestos, cerca de un 80% se destina a pagar a empresas privadas.

En cuanto a la Relación de Puestos de Empleo (RPT), Alternativa Veciñal mantiene que "non imos a dar un voto favorable a un expediente que presenta irregularidades e presuntas ilegalidades". Aseguraron que no están en contra de los trabajadores, pero sí en regularizar puestos " a dedo".