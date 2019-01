Alternativa Veciñal pide o cese de dous ediles socialistas

O concelleiro de Alternativa Veciñal, Bernardo García, presentou unha moción no Concello do Carballiño mediante a que solicita o cese inmediato dos concelleiros socialistas Diego Fernández e Adolfo Nogueira, responsables das áreas de Cultura Educación, Xuventude, Normalización Lingüística e Voluntariado e de Persoal, Seguridade, Relacións Laborais e Comunicación, respectivamente.

O concelleiro tamén pide "a inmediata restitución e mellora dos servizos paralizados e das deficiencias que se teñan constatado en base á mala xestión", dos concelleiros para os que reclama á corporación municipal o seu cese.

Bernardo García afirma que a Biblioteca e a Casa da Cultura seguen en malas condicións porque non se executaron as obras necesarias para solucionar as deficiencias, engadindo que tamén carece de persoal. Considera que Diego Fernández "non cumple as funcións que son da súa competencia".

En canto a Adolfo Nogueira repróchalle que non convoque a oferta pública de emprego, sinalando que hai prazas vacantes que levan anos nesa situación.

O portavoz do goberno e concelleiro de Persoal, Adolfo Nogueira, no quixo dar declaracións, tendo en conta que nun recente pleno Bernardo García non tivo ningún apoio cando pediu que retiraran o soldo a Diego Fernández.