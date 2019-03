Alternativa Veciñal reclama una Casa da Xuventude

El portavoz de Alternativa Veciñal en Carballiño, Bernardo García, manifestaba este viernes su malestar por el rechazo del Partido Popular a la proposición no de ley que defendió la diputada Ánxeles Cuña ante la Comisión de Cultura del Parlamento para la habilitación de una Casa da Xuventude en este municipio. El concejal recordó que ya habían mantenido una reunión con la conselleira Ethel Vázquez, que se había mostrado dispuesta a ceder el edificio de la actual estación de autobuses para ese fin, y de acuerdo con la propuesta de crear una estación intermodal en el lugar que ahora ocupa el ferrocarril.

Bernardo García considera una necesidad contar con esas instalaciones, teniendo en cuenta que los jóvenes no disponen de ningún lugar en el que estar, sobre todo cuando llueve, y recordó que ya existe un acuerdo plenario unánime mediante el que se decidía iniciar el proceso para llevar a buen término el proyecto. "O PP vota aquí unha cousa e no Parlamento outra", manifestó.

El portavoz del grupo municipal del PP, Argimiro Marnotes, respondía a las manifestaciones de Alternativa Veciñal en el sentido de que "o Partido Popular non é que non queira unha Casa da Xuventude, pero no Parlamento hai que presentar propostas concretas sobre onde se quere facer e de que maneira". El concejal también recordó la moción aprobada por unanimidad para decidir el lugar de ubicación e iniciar el proceso, que no se ejecutó.n