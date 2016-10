Los arquitectos reivindican la obra de Daniel Vázquez Gulías

La Casa da Cultura de Carballiño acoge las primeras Xornadas Monográficas de Arquitectos dedicadas a Daniel Váquez Gulías, el arquitecto originario de Beariz, y que están organizadas por el Centro Cultural que lleva el nombre del homenajeado y por el Centro de Estudos Chamoso Lamas. La actividad se inauguraba ayer apostando por la necesidad de poner en valor el patrimonio y concienciar a la ciudadanía sobre su conservación.



En este acto inaugural de las jornadas, que continuarán a lo largo del día de hoy, participaron diversos profesionales como arquitectos, historiadores, diseñadores, técnicos en urbanismo y políticos, que destacaron la importante huella que ha dejado Vázquez Gulías en la provincia y en Galicia.



El alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, se refería al Gran Balneario, obra de Gulias, inaugurado en el año 1900, "que impulsou á vila do Carballiño como unha das principias estacións termais de Galicia".



El secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García Gómez, destacaba estas jornadas que sirven para comprender "que este país necesita unha planificación urbanística que non tivemos durante moitos anos". El presidente del Chamoso Lamas, José Luis Sobrado, se refería también a otras figuras de la zona que destacaron en el campo de la arquitectura, entre otros nombró a Juán Cendón, que se encargó de la construcción de las fábricas de papel. José de Paula, presidente de la delegación en Ourense del Colexio de Arquitectos, agradecía la organización de esta iniciativa que permite seguir "con la puesta en valor de la buena arquitectura".



Finalmente, Lucila Vázquez-Gulias, presidenta do Centro Cultural que lleva el nombre de su abuelo, Vázquez Gulías, hacía un llamamiento a las instituciones para poner en valor su obra y "todo el patrimonio de Galicia".