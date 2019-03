Asfaltado de rúas no pobo de Mesego

O Concello do Carballiño realiza o asfaltado da rúa de acceso desde a estrada de Mesego á igrexa desta parroquia, cuxo proxecto tamén inclúe o arranxo do campo da festa e a continuación da beirarrúa ata o Instituto Chamoso Lamas pola avenida do Parque, así como a estrada de subida a este centro educativo.Estas obras, que se enmarcan no acordo entre o grupo de goberno e o grupo do Partido Popular para a aprobación dos presupostos do 2018, son sufragadas con fondos propios do concello.n