O BNG insta ao pleno a solicitar unha redución do IVE eléctrico

O grupo municipal do BNG do Carballiño rexistrou onte unha moción para que o pleno aprobe instar á Xunta de Galiza a demandar do goberno central a inmediata redución do Imposto de Valor Engadido sobre a Electricidade do 21% ao 4%.

Ademais, reclama que se exclúa a Galiza da orde definitiva para a tramitación respecto dos suplementos territoriais para o exercicio 2013, considerando o BNG que atenta "contra as competencias galegas en materia de tributación ambiental e por seren contrarias para os intereses do tecido social e económico galego, correspondendo ao goberno do Estado asumir os custos que poida ocasionar a aplicación das sentenzas".

A moción tamén pide que se modifique a Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, de forma que se permita a regulación dunha tarifa eléctrica galega, con peaxes máis baixas que permitan un abaratamento para os consumos domésticos e empresariais.