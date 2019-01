O BNG reclama no Carballiño o pleno mensual que foi aprobado

O grupo municipal do BNG do Carballiño manifesta a súa protesta polo incumprimento por parte do alcalde en canto a periodicidade das sesións plenarias e a imposibilidade de debater en tempo o plantexado por esta formación. Asegura que o Concello do Carballiño ten decidido facer un pleno ordinario o último xoves de cada mes, pero o rexidor non convocou o correspondente ao pasado mes de decembro, "sen que o grupo municipal do BNG soupese as causas", e engade que o grupo ten presentada unha moción onde se solicita un pleno monográfico para analizar cal é a situación do concello.

"O alcalde quere ocultar unha realidade marcada polo desorden, inconsistencia e división no grupo de goberno, que pode afectar aos intereses veciñais", sinala o portavoz do BNG, Xosé Francisco Ferreiro.