O BNG do Carballiño reivindica o uso dos patios escolares fora do horario lectivo

O grupo municipal do BNG no Carballiño defenderá no próximo pleno unha moción mediante a que insta a poñer en marcha a través das Concellerías de Cultura e Deporte un programa de "patios abertos", solicitando a Educación o uso das instalacións deportivas e recreativas dos centros escolares para "actuar como un espazo de uso para familias, nenos e adolescentes fora do horario escolar, fins de semana e periodos vacacionais".

Os concelleiros Sofía García e Xosé Francisco Ferreiro sinalan que "somos coñecedores a través das familias da nosa vila, que non dispoñen de suficientes espazos para utilizar no seu tempo libre". E por ese motivo consideran que "se lle pode dar un bo uso ós patios dos centros educativos".

Tamén engade este grupo da oposición que "somos conscientes que para levar a cabo esta proposta son necesarias medidas de seguridade e vixiancia nestos espazos".