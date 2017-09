O BNG solicita unha zona para aparcar camións no Carballiño

O grupo municipal do BNG do Carballiño vén de presentar unha moción a fin de que a Concello tome as medidas que considere para buscar unha ubicación razoable para os camións que aparcan no casco urbán fóra do horario de carga e descarga. Os nacionalistas xustifican esta proposta tendo en conta, según apuntan, "véñense recollendo diversas queixas dos veciños en relación ao estacionamento de camións dentro do casco urbán da vila".

O BNG considera que "unha vila moderna, orientada ao turismo, cun parque empresarial específico que poidera ser precisamente o lugar axeitado para este tipo de aparcamentos, non debe permitir estas situacións". Concretamente, fan referencia á rúa Eladio Rodríguez, "na que semella estar institucionalizado o estacionamento de vehículos de gran tonelaxe", e que polo tanto debería prohibirse coa sinalización axeitada.