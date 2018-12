Bolsas reutilizables frente a las de plástico en la Plaza de Abastos de Carballiño

Las concejalías de Promoción Económica y Medio Ambiente, en colaboración con la Asociación de Placeros de Carballiño y la Consellería de Economía, Emprego e Industria, inician hoy una campaña de uso de bolsas reutilizables en la Plaza de Abastos que se prolongará toda la campaña de Navidad.

De lunes a sábado, de 09,30 a 13,30 horas, y hasta el próximo día 5 de enero habrá un stand en el que se cambiará una bolsa reutilizable por cada cinco de plástico.

El objetivo es "recoger más de 10.000 bolsas de plástico durante las presentes Navidades", según señalaron el concejal de Promoción Económica, Adolfo Nogueira; la edil de Medio Ambiente, Érika Paz, y el presidente de la Asociación de Placeros, Eligio González, durante la presentación de la campaña.

Adolfo Nogueira destacó que esta compaña, al tiempo que promociona las compras en el mercado municipal, "promove a sostibilidade do medio ambiente". Por su parte, Érika Paz incidió en que "todos podemos contribuir a facer a vida máis sostible acudindo, como nesta campaña, á praza de abastos para substituir bolsas de plástico por bolsas reutilizables". A su vez, Eligio González recordó que la Plaza está superando los datos de la pasada campaña navideña, como lo demuestran "as máis de 10.000 papeletas depositadas para participar no sorteo do próximo sábado, 22 de decembro".

Verdes y con logotipo

Las bolsas de esta campaña son de tela de color verde y llevan impreso el logotipo de Plaza de Abastos y el patrocinio de Concello y Xunta de Galicia.