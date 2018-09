Os camioneiros contarán en Carballiño cun espazo privado de aparcadoiro

O Concello do Carballiño conta cunha alternativa empresarial para crear unha zona de aparcadoiro destinada a camións de gran tonelaxe. Trátase dun recinto pechado e vixiado con cámaras de seguridade que se adapta moi ben ás necesidades que require un espazo para vehículos destas características.

Tras varios meses de xestións na busca de alternativas para facilitar aos transportistas carballiñeses o estacionamento nas mellores condicións de seguridade, esta empresa pode comezar a prestar este servizo de xeito inmediato.

Para informar desta medida, que permitirá eliminar a ocupación de vehículos pesados nas rúas da vila, como acontece coa estrada de Ourense, entre outras, as autoridades municipais convocan unha reunión coas empresas de transporte e transportistas autónomos locais, que terá lugar o próximo 30 de setembro, ás 19,00 horas, no salón de plenos do Concello.

O Concello non descarta a oferta doutros espazos privados en próximas datas.