Carballiño non municipalizará o servizo de recadación

O grupo municipal do PP de Carballiño considera un "atrevemento de magnitude" que o goberno socialista en minoría decida renunciar a municipalizar o servizo de recadación. Os populares afirman que o Concello acaba de facer público o concurso para privatizar o servizo por outros dous anos, con un ano máis prorrogable. En consecuencia, "xa non poderá ser neste mandato cando o servizo de recadación pase a ser público e municipal, tal como era o desexo do pleno", matizan.

O PP manifesta a súa indignación porque un dos acordos aos que chegaron Bernardo García de Alternativa Veciñal e os socialistas para aprobar os orzamentos era a recuperación da recadación, "e igual este concelleiro agora entende que esta privatización que se acordou, con posterioridade ao pleno dos orzamentos, en Xunta de Goberno, é precisa para o Concello", sinalan.