Carmen Pérez lidera la lista del PSdeG-PSOE en San Amaro

El apoyo de los militantes socialistas ha sido decisivo para que María del Carmen Pérez Corral acepte el reto de liderar la candidatura del PSdeG-PSOE para el Concello de San Amaro. "Os compañeiros do PSdeG me propuxeron encabezar a lista e decidín dar ese paso para loitar contra o abandono total do PP nun concello cada vez máis envellecido e no que o futuro a día de hoxe é practicamente inexistente. Creo no rural e nas súas posibilidades e considero que os nosos fillos deben ter un futuro na terra que os veu nacer e frear deste xeito o éxodo masivo da nosa xuventude", explicaba la candidata, quien subrayó que "San Amaro vive sumido na parálise e a desidia dun grupo de goberno que non aposta por políticas de xeración de emprego, nin por dar oportunidades os mozos e mozas. O PP pensa que un par de obradoiros en ocasións puntuais soluciona os problemas, pero a realidade é outra, xa que este sistema non axuda a aqueles que máis o precisan e non é suficiente para paliar as carencias de emprego no concello".

Pérez Corral quiere trabajar para mejorar los servicios sociales y que, a día de hoy, entiende que no están correctamente atendidos "debido principalmente a falta de persoal", dijo. El acondicionamiento de la red viaria y los accesos a los pueblos es otra de sus preocupaciones. "Unha inversión neste campo sería ideal para mellorar as comunicacións e evitar accidentes polo mal estado do asfaltado ou a presenza de baches", dijo.