Casa Aberta de Maside expone un belén con 2.000 piezas

La Asociación Casa Aberta de Maside ofrecerá por tercer año consecutivo la exposición del belén creado por una vecina de la localidad, María Jesús Nóvoa Fernández, que este año ocupará 100 metros cuadrados, en la sede que tiene la entidad en el antiguo colegio, y con un total de 2.000 piezas. En 2017, ya había sorprendido a los numerosos visitantes que acudieron a verlo porque ya contaba con 1.500 piezas y una superficie de 60 metros cuadrados.

María Jesús Nóvoa empezó haciendo sus primeras maquetas para montar su belén en casa porque "ao meu home facíalle ilusión pero compralo era caro". No contaba ella que cuando lo vieron socias de la Casa Aberta les gustara tanto que le propusieron exponerlo al público. A partir de ahí fue ampliando el número de casitas, fuentes, puentes, todo con material reciclado, hasta este año que incorpora el Coliseo, casas romanas y también viviendas celtas. "Eu fago as maquetas pero non as figuras, esas son compradas", matiza.

Reconoce que el trabajo lleva su tiempo y, por eso, empieza nada más levantar la exposición después de la Navidad. "Unhos días podo dedicarlle dúas, tres ou catro horas, e outros nada", señalando que la mayoría de las creaciones son de su invención, aunque también recoge algunas ideas de internet, y que en algunas ocasiones cuenta con la ayuda de su familia.

Como complemento al belén también expone maquetas de edificios emblemáticos de Maside. La más laboriosa afirma que ha sido la Casa Grande, que acoge una residencia de mayores. La realizó a escala y fue una tarea muy laboriosa "que me levou moito tempo, porque non lle falta detalle". Esa la presentó el pasado año junto con la reproducción del edificio del antiguo grupo escolar, sede de la Asociación Casa Aberta, mientras que para este ya tiene lista la iglesia parroquial de Maside.

El belén abrirá al público el próximo 22 de diciembre, en horario de 16,00 a 21,00 horas. Previamente, el día anterior, serán los alumnos del colegio Terras de Maside quienes lo visitarán.