El Casino de Carballiño está renovando poco a poco sus instalaciones, inauguradas en el año 1964. La anterior directiva ya había ejecutado importantes reformas y la actual, presidida por Noelia Carramal desde hace aproximadamente un año, ha ejecutado obras para mejorar la estética y los servicios a los usuarios. Así, la entidad ha dedicado una buena parte de la recaudación de las cuotas de sus asociados a reformar el acceso de entrada a las instalaciones, además de cambiar toda la carpintería de ventanas y puertas para aislar del frío, y también acondicionar los aseos para los discapacitados. De esta forma, la inversión ronda los 25.000 euros.

El plan de renovación de las instalaciones continuará en 2017, según confirmaba Noelia Carramal, estando en proyecto habilitar la biblioteca para dar cabida a la importante cantidad de libros disponibles y también a los donativos de los socios. Otra reforma que se acometerá será en el patio, para contar con otro espacio destinado al desarrollo de actividades, al mismo tiempo que se persigue dar un impulso a la sala de squash, en donde juegan habitualmente los integrantes del club Poolpeiros.

En cuanto a la actividad del casino, la nueva directiva mantiene la programación anterior, con clases de zumba, pilates, yoga, taichí, patinaje, billar y meditación, además de contar con la Coral Polifónica y el Coro de Cámara de Música Viva.

La nueva junta también incorporó algunas novedades como la Casa da Música, que dirige Fernando Calvo, del grupo Los Suaves, y baile infantil.

Noelia Carramal indicó que la nueva junta está fomentando la colaboración con distintas asociaciones, algunas de ellas socias de la entidad, como las Anpas de los distintos colegios de Carballiño, Xeira, Tiruleque, O Potiños, y además, Cruz Roja y Mulleres Rurais. "Elas utilizan as nosas instalacións sempre que as necesitan á vista da falta de locais que hai no pobo", matizaba la presidenta.

Además, a lo largo del año se desarrolla una amplia programación que incluye charlas, exposiciones, cursos y fiestas populares. En la actualidad, el Casino de Carballiño cuenta con 412 familias asociadas, que abonan 102 euros anuales, lo que les supone importantes descuentos en las actividades que, sin embargo, están abiertas a todo el público.