Cen parados comezarán en xaneiro un ano de formación

O auditorio municipal Manuel María do Carballiño acolleu onte o proceso de selección das persoas que integrarán o terceiro plan de emprego “Carbaemprega”. Este plan, que conta co financiamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria, prevé formar a cen desempregados en tres módulos: auxiliar de almacén, forestal e soldadura. Terá unha duración dun ano, e as clases teóricas comezaran no mes de xaneiro.

A convocatoria para o proceso de selección foi efectuada pola Oficina de Emprego de Galicia, que abriu unha lista de aspirantes sin traballo para poder formar parte deste proxecto de formación.

No primeiro plan de emprego conseguiuse reinsertar no mercado laboral a 41 persoas, e no segundo, que se desenvolveu neste ano, a reinserción superou as 50.

Neste terceiro plan concedido pola Administración autonómica agárdase incrementar o número de persoas que consigan un emprego, segundo apuntaron os responsables municipales.

Para conseguir a máxima efectividad, a Concellería de Promoción Económica mantén unha constante colaboración coas empresas ubicadas na Área Industrial do Carballiño co fin de coñecer a súa demanda de traballadores e co obxectivo de adecuar a formación dos alumnos ás necesidades que teñen. Desta forma, as empresas do metal como Dyzmar están dando emprego a unha parte importante destas persoas, que se especializan en soldadura, tendo en conta que se dedica a construción de grandes estruturas metálicas.