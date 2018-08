Christian Casas: "En la música tienes que pelear, no hay loterías"

El municipio carballiñés acoge esta tarde, a las 20,00 horas, la 25ª edición del Festival de Habaneras, un evento musical de tradición que reúne a cientos de personas en el Auditorio Municipal Manuel María. El Orfeón dedica cada año este acto a un personaje influyente en este mundo y en esta ocasión el homenaje será para su joven director, Christian Casas, que habló sobre su pasión por la música y sobre lo que se podrá oír esta tarde.

¿Cómo se siente al recibir este reconocimiento?

Encantado, claro, aunque más que por mi trayectoria profesional, que todavía es corta, creo que lo hacen por el cariño que nos tenemos. Pero estoy super agradecido.

La música fue una vocación para usted desde pequeño.

Sí. Todo empezó desde que me pusieron un tecladito en casa cuando era muy pequeño. Alfonso Medela me reclutó para el conservatorio y en el mundo de las corales soy más nuevo. Me encantó ese mundo y tuve la oportunidad de hacer la carrera en A Coruña. Ahora tengo más proyectos y estoy muy ilusionado.

¿Cree que es fácil hacerse un hueco en el mundo de la música?

Es un mundo difícil en el que hay mucha competencia y la cultura no está lo suficientemente valorada. Pero es cierto que yo no creo en la lotería, si quieres algo tienes que pelear e innovar, y parte de ese trabajo es buscar las situaciones idóneas, que a veces no se dan quedándose en una localidad como esta. Si uno busca bien y amplía miras tendrá el trabajo que realmente quiera.

¿En que consistirá el festival de mañana?

Un espectáculo de calidad, como hacemos siempre. Trabajamos mucho las semanas previas, buscamos traer grandes coros que funcionan y atraen al público. El repertorio está pensado para intentar sorprender en cada ocasión, siempre queriendo mejorar y creo que es una fórmula que funciona.