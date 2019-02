Comezaron as obras da canle para a cría de troita autóctona

Comezaron as obras de rehabilitación da canle de auga da antiga fábrica de papel da Lavandeira, que permitirá a cría de troitas autóctonas neste entorno do futuro Museo do Papel. O proxecto, que conta cunha subvención de 48.000 euros da Deputación de Ourense, foi impulsado polo alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, en colaboración coa Sociedade de Pesca Deportiva Arenteiro.

O proxecto consiste en recubrir cunha rede metálica a vella canle de agua que discorre pola finca, con entrada desde a Piscifactoría e saída polo viaducto das norias e mazas da antiga fábrica, de xeito que permita criar unha gran cantidade de troitas sen que se vexan afectadas polas aves ou calquera outra circunstancia negativa.