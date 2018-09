Comida de autor sobre ruedas

El Carballiño Street Food está resultando un éxito en la segunda edición que se celebra en el municipio. La gran variedad gastronómica, acompañada por buena música, abarrota estas últimas noches la plaza de la iglesia de la Veracruz. Pero la diversión no se ha acabado, todavía queda la jornada de hoy al completo para acercase y no perdérselo.

Un total de nueve furgonetas ofrecen una gran variedad de platos que preparan al momento, desde hamburguesas hasta comida mejicana y alemana. Pero esto no se queda ahí. También hay opciones para vegetarianos y veganos y un establecimiento dedicado 100% a productos para celíacos, garantizando que no se produzca ninguna contaminación de gluten. Dos de las furgonetas son gallegas y, el resto, se desplazan desde el resto de España. "Trátase de cociña de autor sobre rodas, non é comida rápida. Todo o que se sirve faise no mesmo momento", explicó uno de los organizadores, Critobal Cudeiro.

Los horarios para disfrutar de esta iniciativa son tanto a mediodía, con las furgonetas abiertas desde las 12,30 horas hasta las 16,30 horas como, por la noche, desde las 19,30 horas hasta las 00,30 horas. En ambas ocasiones se realizará un obradoiro para los más pequeños, de 12,00 horas hasta la una del mediodía y desde las siete hasta las ocho de la tarde. La actuación musical de esta noche correrá a cargo del grupo Blackstereo, a partir de las 22,30 horas. Estos días pasados los conciertos reunieron a decenas de personas con las actuaciones de The Funkles el pasado viernes y Wondercovers ayer por la noche.

La iniciativa responde con las expectativas de la organización y del Concello, que tomó la decisión de volver a contratarla motivado por "petición popular", destacó el concelleiro de Cultura, Diego Fernández. Desde la administración y la organización animan a todos a disfrutar de esta última jornada gastronómica.