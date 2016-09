El pleno de Carballiño aprobó las ordenanzas fiscales para el próximo año con los votos a favor del gobierno socialista, el voto en contra del concejal no adscrito y la abstención del PP, BNG y AV (Alternativa Veciñal), que justificaron ante la posibilidad de presentar alegaciones. El portavoz popular, Argimiro Marnotes, confirmaba que alegará contra la subida del 20% y 15% a los beneficiarios de los descuentos por rentas bajas y familias numerosas en las tasas del conservatorio, escuela de música y en las escuelas deportivas. El edil puntualizó, que se trata de tarifas reducidas, no de bonificaciones, por lo que pagarán lo que se acordó en el 2014, sin que se le aplique el porcentaje de subida.



Los populares también aplaudieron la inclusión de la nueva ordenanza para bonificar con el 90% el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) a las empresas que se instalen en Carballiño.



Todos los grupos instaron al gobierno local a salir cuanto antes del plan de ajuste del 2012, mediante el que se obtuvo un crédito para el pago a proveedores, pero que ha supuesto una serie de exigencias como la obligación de aplicar subidas excesivas en algunas tasas e impuestos. El alcalde, Francisco Fumega, anunciaba que el Concello quedará libre del referido plan en el primer semestre del 2017. Sin embargo, Marco Reboredo (no adscrito), Xosé Francisco Ferreiro (BNG) y Bernardo García (AV) manifestaban sus dudas de que una vez libre de las condiciones del Gobierno, se pueda bajar esas tasas, porque la ley exige que los servicios no sean deficitarios. Bernardo García instaba a buscar soluciones alternativas para que las familias puedan hacer deporte y matricularse en música.



Una moción de AV pidiendo la reapertura de la emisora de radio municipal enfrentó posturas y finalmente fue aceptada la propuesta del portavoz de gobierno, Adolfo Nogueira, para mantener una reunión y analizar costes, la situación de los trabajadores y los informes jurídicos, ya que se puso en duda que se pueda abrir, por causa del plan de ajuste.



Ferreiro también anunciaba la impugnación de dos actas de plenos anteriores, porque incluyen al BNG en el grupo mixto.