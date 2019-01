El Concello carballiñés reduce un tercio su deuda

El Concello de Carballiño dio a conocer este viernes la importante rebaja de la deuda municipal lograda en los últimos años, que alcanzó en 2018 -según la previsión, ya que hay que cerrar todavía las cuentas del ejercicio de ese año- su "mínimo histórico", según subrayan desde el Consistorio.

En concreto, señalan que se ha pasado de 3.237.281 euros que había en el año 2014 a los 617.133 euros, que es la previsión al cierre de las cuentas del año 2018. Esto supone que en estos últimos cuatro años (2015, 2016, 2017 y 2018) se habrían amortizado un total de 2.620.174,94 euros por parte del Consistorio.

Por lo tanto, "pode decirse que as contas do concello están prácticamente saneadas tras tres anos e medio de goberno municipal dirixido por Francisco Fumega, nos que se conseguiu saír do Plan de Axuste imposto no ano 2012, e rebaixar a débeda duna maneira considerable nos últimos tempos", señalan desde el gobierno municipal.