El alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, y el portavoz de Alternativa Veciñal-En Marea, Bernardo García, han llegado a un principio de acuerdo, que si prospera significará que en próximos meses funcionará un doble servicio de recaudación. Por un lado, la empresa que se seleccione mediante concurso público gestionará una parte de los impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y las multas de tráfico; y por otro habrá una oficina municipal de recaudación, para la que hay que buscar ubicación, que irá asumiendo poco a poco la gestión hasta que quede completamente municipalizada.

En eso ha consistido fundamentalmente el principio de acuerdo alcanzado durante la última reunión en la que además de Fumega y García participaron cinco miembros de En Marea y la concejala de Hacienda, Rita Soto. Sin embargo, el acuerdo no será definitivo hasta que la asamblea de En Marea, prevista para la noche de hoy, lo ratifique, después del cabreo con que esta formación recibió la publicación de la licitación para adjudicar el servicio por otros dos años y con un tercero prorrogable, pese al pacto previo entre su portavoz y alcalde para municipalizar la recaudación para que Bernardo García diese su voto a favor de los presupuestos de 2017.

"Dado o retraso do proceso por non aprobarse os orzamentos antes de final de 2016, farase un axuste no programa , asegurando sempre o resultado principal de recuperación do servizo coa transferencia de datos e o traspaso ao Concello dos equipos informáticos", señala uno de los apartados del acuerdo, en relación a un retraso aproximado de dos meses para alcanzar los primeros objetivos. Bernardo García también puntualiza que en el pliego de condiciones del concurso público para la contratación de una empresa ya se contempla el referido traspaso de datos de la recaudación al Concello.