La Concejalía de Medio Ambiente de Carballiño dirigirá una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con el fin de que proceda a limpiar el cauce del Arenteiro. El río ofrece un aspecto bastante deplorable debido a la gran cantidad de troncos y ramas de árboles que lo invaden a lo largo del trazado del paseo fluvial.

La responsable de este departamento municipal, Érika Paz, asegura que ya durante el pasado mes de febrero había realizado la misma petición, que también hace extensible al río Carrás, pero que "non recibimos ningunha resposta por escrito e por iso temos que volver a insistir".

La concejala expresó su preocupación por las condiciones de ambos cauces ya que, aunque ahora están afectados por la sequía, lo adecuado sería retirar los troncos y ramas como medida de prevención contra posibles desbordamientos en el caso de que llueva con intensidad o se produzcan tormentas.

Érika Paz asegura que desde que se remitió la primera solicitud, el Concello ha estado limpiando y acondicionando las riberas a lo largo del paseo fluvial del Parque municipal.

Seis operarios a través de colaboración social se dedicaron durante cuatro meses a esa labor, sin que la Confederación Hidrográfica interviniese en el cauce, "onde o Concello non pode actuar, aínda que tampouco dispón de efectivos nin de medios para retirar os troncos máis grandes que caeron no leito do río", matiza la concejala.

Responsables de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aseguran que no han recibido ninguna solicitud del Concello de Carballiño, aunque sí de la sociedad de pescadores, que ha pedido la retirada de árboles y ramas del Arenteiro y de su afluente el Marañao. Añaden desde este organismo, que a raíz de esta reclamación, los técnicos llevaron a cabo una inspección de la zona y que "ahora se está valorando una posible intervención".

Intervención en el río Carrás

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil únicamente confirmaba por el momento la realización trabajos de cortas puntuales de árboles secos o con riesgo de caída, fundamentalmente alisos, en el río Carrás, a su paso por la localidad carballiñesa de O Barón. Otras intervenciones en proyecto o que está ejecutando tienen que ver con el río Avia, del que son afluentes el Arenteiro y el Carrás, a la altura de As Pesqueiras existentes aguas abajo del casco urbano de Ribadavia, también en el entorno de San Cristovo y en los concellos de Beade y Leiro en donde se procede a la retirada de árboles caídos y cortas de árboles secos o con riesgo de caída. Asimismo, se llevarán a cabo desbroces para mejorar la capacidad de desagüe del cauce y favorecer el desarrollo de los brotes.