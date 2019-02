El Concello sólo ha solicitado cuatro nuevos policías

El alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, ha solicitado a la Xunta de Galicia cuatro nuevos policías, dos menos de los previstos y anunciados inicialmente. El motivo, según apuntó el regidor, está en la disponibilidad económica para cubrir las plazas, debido a que este año no se han aprobado los presupuestos municipales y se sigue funcionando con los de 2018 prorrogados. Fumega, no obstante, puntualizaba que la actual solicitud no impedirá que se pueda hacer otra más adelante si se quiere completar el número de agentes contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo ya aprobada y en la que figuran dos agentes en segunda actividad, un oficial jefe, dos oficiales y 15 policías.

Por otra parte, el alcalde también declaró que ya tiene listo el decreto para hacer la Oferta Pública de Empleo (OPE) específica para la Policía Local, teniendo en cuenta que es un requisito legalmente necesario para poder incorporar nuevos efectivos. Para ello, el regidor llegó a un acuerdo con los sindicatos en días pasados. La Academia Galega de Seguridade se encargará de realizar el proceso de selección y posteriormente de formar a los cuatro agentes, antes de que se incorporen a la plantilla.

En cuanto a la OPE para cubrir plazas de otros departamentos municipales, Fumega declaró que será el próximo grupo de gobierno que salga de los comicios de mayo el que se encargue de desarrollarla para incorporar a un bibliotecario y personal para el área de economía, entre otros.