El Concello de Carballiño ultima el registro de vecinos que habitan solos

Los bomberos de Carballiño-O Ribeiro se vieron obligados una vez más a rescatar a una persona que vive sola y que por motivos de salud estaba inmovilizada en la cama. Sucedió durante la mañana de ayer en pleno centro urbano y ya suman cinco intervenciones de este tipo en aproximadamente un año, en lugares como Albarellos (Boborás), Ribadavia, Fonteboa (Maside) y una mujer en la rúa Galicia, de Carballiño, que ya había fallecido cuando acudieron en su ayuda, después de que alguien alertara de que hacía varios días que no la veían.

Los bomberos tuvieron que utilizar ayer una autoescalera para acceder al balcón del sexto piso del edificio Cheda, situado en la calle Aldara, ante la imposibilidad de abrir desde fuera la puerta de entrada a la vivienda. La mujer, que se encontraba inmóvil aunque consciente en su cama y fue capaz de avisar al 061, fue evacuada en camilla y trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica.

Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo para las personas que viven solas, fundamentalmente para los más mayores, la Concejalía de Servizos Sociais de Carballiño está trabajando en un plan de control en el que se implicarán la Guardia Civil, Policía Local, Centro de Salud, Protección Civil, Cruz Roja, Cáritas y el departamento municipal de informática. Para ello, ya está lista una aplicación que la concejala de Servizos Sociais, Marina Ortega, espera dar a conocer en un par de semanas a todas las fuerzas de seguridad y demás entidades que participan en el referido proyecto. Los usuarios serán voluntarios y su grado de riesgo figurará en dicha aplicación informática, de tal forma que recibirá llamadas telefónicas y visitas a domicilio como medida de prevención, y en función de la gravedad de su situación.

Los interesados en utilizar este servicio únicamente deberán ser mayores de 18 años y vivir solos. Con este plan se persigue realizar un control de las personas mayores y de otros que por diversos motivos puedan correr peligro, pensando también en evitar posibles suicidios.

Ortega está a la espera de recibir un informe de Protección de Datos para poner en marcha la aplicación, convocar la reunión y empezar a funcionar.

Cinco intervenciones en un año

La puesta en marcha de este nuevo servicio que ofrecerá el Concello de Carballiño se ha retrasado varios meses precisamente debido a la Protección de Datos. El informe que Marina Ortega espera de un momento a otro especificará cuáles se podrán incluir en la aplicación informática, que sin entrar en detalle sobre la situación del usuario, recogerá el grado de riesgo de cada persona.

Los bomberos de Carballiño-O Ribeiro han intervenido cuando es necesario acceder a una vivienda que está cerrada. En algunos casos tras la alerta de familiares o vecinos que no ven al propietario y en otros, cuando son las mismas personas que sufren un accidente o se encuentran mal y no son capaces de moverse, pero utilizan los teléfonos solicitando ayuda. Así, hace un par de meses abrieron una casa de Albarellos, en Boborás. El hombre estaba en el suelo y no se podía mover aunque sí llamó a emergencias con su móvil.

En Fonteboa, de Maside, un vecino de la localidad también fue rescatado tras sufrir una caída y en Ribadavia, hace aproximadamente un año, también fueron requeridos los bomberos por un motivo similar, aunque ya no fue necesaria su intervención, al acceder a la vivienda el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Ribadavia.