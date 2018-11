Dos conciertos en Portugal contarán con la Coral del Casino de Carballiño el sábado

La Coral Polifónica del Casino de Carballiño acudirá este fin de semana a dos conciertos que se celebrarán en Portugal, una muestra más de los lazos que comparten los grupos musicales del municipio con los lusos, ya que encuentros de este tipo son bastante frecuentes. Durante este año ya se celebraron cinco intercambios de este estilo, y la Coral tienen intención de continuar en esta línea.

El primero de los actos programados es el Concerto Sacro del XII aniversario de la Coral Polifónica do Oeste, en el que la agrupación local cantará junto con el grupo homenajeado y con el Orfeao de Nossa Senhora do Rosario, procedente de las Açores. Este concierto tendrá lugar durante la mañana del sábado en el Mosteiro de Batalha. Por la tarde, la Coral del Casino ofrecerá un concierto de música profana en Pombal durante la celebración del Ano Europeo do Patrimonio Cultural 2018.