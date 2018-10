O concurso Pilabot premia a recollida de pilas en colexios

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitou onte o CEIP Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, onde presentou o Concurso Pilabot, que ten como obxectivo fomentar a recollida de pilas e acumuladores portátiles (baterías) nos colexios de toda Galicia e que se pon en marcha coa colaboración dos xestores de Ecopilas, ERP e Ecolec, e que terá como mascota a un simpático robot chamado Pilabot.

A conselleira invitou desde este municipio de Boborás aos colexios de Primaria e Secundaria galegos a participar nesta campaña, anotándose na web www.pilabot.gal, para recibir os bidóns recolectores de pilas e material informativo.

A campaña tamén incluirá actividades e charlas educativas nos centros, coa entrega de información e material sobre a reciclaxe de pilas, así como experiencias participativas, ao mesmo tempo que se organizará un concurso de fotografía creativa #eusonpilabot, no que as tres fotos con máis "me gusta" acadarán un premio.

Estableceranse catro premios, dous de 2.500 euros para o centro que máis quilos de pilas reúna desde o inicio da campaña ata febreiro e tamén para o centro que máis quilos recolla por alumno. Tamén se fixa un galardón de 1.250 euros, cada un, para o centro que quede en segunda posición en ambas categorías.