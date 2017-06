A convivencia Special Olympics reunirá a máis de 900 persoas en Carballiño

Ao redor de 900 persoas participarán o próximo domingo na 21 edición da xornada de convivencia familiar para persoas con discapacidade intelectual Special Olympics Galicia, que se celebrará no parque municipal do Carballiño. En total, serán 21 as asociacións das catro provincias galegas que estarán presentes nesta xornada, que comezará ás 10,30, e rematará ás 19,00 horas.

O evento foi presentado polo alcalde, Francisco Fumega; a concelleira de Benestar Social, Marina Ortega; o presidente de Fademga, Eladio Fernández; Josefa Rodríguez, presidenta de Aspadisi; o profesor Chicho Carballido e José Antonio Rodríguez, de Aspadisi.