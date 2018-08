Cova y Cibi: del ladrido de socorro a un nuevo hogar

Algunos finales, por suerte, sólo significan el comienzo de algo mejor. Las historias de muchas mascotas son el ejemplo claro de ello, pasando de una vida de maltrato o sufrimiento a encontrar un hogar donde les quieran y los cuiden como a uno más de la familia. Este el objetivo de dos perritas de dos años y dos meses que, en la desesperación de encontrarse solas, generaron el caos con sus ladridos día y noche en todo un vecindario. Cova y Cibi todavía no pueden cantar victoria, aunque la alegría ya se empieza a notar en sus caras y en cómo mueven sus colas. Ahora se encuentran en las dependencias de Protección Civil, cuidadas por quienes las rescataron, y buscan un nuevo hogar. Seguro que pronto consiguen ablandar algún que otro corazoncito con su simpatía.

Para ponerles en antecedentes, su historia comenzó hace varios meses. Los vecinos de la rúa Tomás María Mosquera, la calle principal de la villa de O Arenteiro, llevaban tiempo buscando una solución para los ladridos desesperados de dos animales que vivían en una terraza.

Durante toda la semana se encontraban solos, sin nadie más en el edificio y sin que su propietaria se encontrase en casa durante toda la semana, según afirman los residentes. Su desesperación venía en aumento cuando veían a otros animales pasear. Después de muchas noches sin dormir, decidieron que era el momento de hacer algo. Ponerse en contacto con la dueña no sirvió de nada, la situación no cambió. Familias con niños, personas mayores... noche tras noche se convirtió en un problema serio para algunos. Los afectados comentaron que se pusieron en contacto con la Policía Local pero que, en esas condiciones, las autoridades no podían actuar ni rescatar a las perritas. La medida desesperada que decidieron tomar fue redactar un escrito con el que pretendían recoger firmas y, apoyados por la

gente, lograr una entrevista con el alcalde en la que buscar una solución. Repartieron los folletos por los comercios de esta calle y, sólo en los dos primeros días, más de 250 personas dejaron su firma en el papel, conociendo la situación de Cova y Cibi. La medida sirvió para concienciar y que la solución estuviese más cerca. "Queremos hacer las cosas por las buenas, no denunciar ni que le quiten sus mascotas a nadie", comentaron los vecinos.

Días más tarde, la Policía Local logró contactar con la propietaria, que según pudieron saber los vecinos, reside habitualmente en Vigo. Siendo consciente de cuál era la situación, decidió ponerle fin y entregar a las mascotas, que fueron recogidas por Protección Civil, ya que la dueña no quiso que su destino las llevase a la perrera, por las condiciones y el coste.

Ahora se presenta una nueva oportunidad para ellas, que no tuvieron un comienzo fácil. Cova y Cibi fueron encontradas recién nacidas en un contenedor de basura por la que era, hasta hace poco, su dueña. La condición para entregarlas fue que les buscasen un nuevo hogar. Cualquier interesado que esté dispuesto a ofrecerles un poco de cariño, será bien recibido por estas dos traviesas, aunque muy cariñosas perritas.

Los operarios de Protección Civil de Carballiño las tienen a su cuidado en sus instalaciones, donde se puede acudir a conocerlas o interesarse por ellas.

A la tercera, puede que vaya la vencida para este par de canes y lleguen ser felices.n