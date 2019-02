El CSIF demanda información sobre la oferta de empleo de la Policía Local en O Carballiño

El sindicato CSIF informó este lunes a los trabajadores del Concello de Carballiño sobre la mesa de negociación que se desarrolló el pasado día 14 de febrero, y afirma que no se llegó a concretar la convocatoria de una OPE (Oferta Pública de Empleo) para la Policía Local. Señalan los sindicalistas que el gobierno municipal anunció su intención de cubrir seis plazas de este cuerpo de seguridad, con dos oficiales y cuatro agentes, y que para ello el concello cuenta con un convenio con la Xunta para la realización de la selección. No obstante, puntualiza el CSIF que en la mesa no se llegó a aprobar la OPE y que quedó pendiente de que el concello remita la documentación a los sindicatos.

En días pasados, el alcalde, Francisco Fumega, anunció la próxima convocatoria de la Oferta Pública de Empleo, que también reclama el PP.